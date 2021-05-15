Журавко: насаждаемые на Украине двойные стандарты губят страну

Последние 30 лет населению Украины навязывают идею о том, что пособник фашистов Степан Бандера был «героем» и в результате люди перестают отличать правду от лжи.

Последние 30 лет населению Украины навязывают идею о том, что пособник фашистов Степан Бандера был «героем» и в результате люди перестают отличать правду от лжи.

Об этом в своем Telegram-канале пишет бывший народный депутат Украины Алексей Журавко, по словам которого на постмайданной Украине прочно укоренились двойные стандарты, и ситуация ухудшается с каждым днем.

Так, например, во Львове суд вынес приговор местному жителю, студенту, облившему краской памятник Степану Бандере. Львовский суд приговорил молодого человека к четырем годам, при этом подсудимый признал свою вину и подписал соответствующее соглашение со следствием. В результате суд назначил студенту наказание в четыре года лишения свободы, и тут же освободил его от отбывания наказания, заменив его двухлетним испытательным сроком.

Молодого человека освободили, обязав его на протяжении двух лет являться в полицию и сообщать о месте жительства и месте работы.

При этом украинские власти никак не реагируют на действия радикалов, громящих по всей стране памятники Ленину и другим историческим личностям, попадающим под закон о декоммунизации. Таким образом на Украине процветают двойные стандарты, отмечает Журавко.

«Теперь понятно, кто герой для современной Украины. Радикалам можно громить памятники Ленину, Карлу Марксу. За это ничего не будет. А вот за убийцу и предателя Бандеру 4-х-летний приговор», — возмущается бывший депутат Верховной рады.

На протяжении последних 30 лет на Украине внедряется мысль о «героизме» Бандеры, при чем это делается специально, чтобы запутать украинцев, уверен Алексей Журавко. У людей стирается понимание различий между добром и злом, а памятники предателю Бандере, которые ставятся по всей стране, представляют собой прямой укор дедам и прадедам нынешних украинцев, которые в свое время освобождали Украину от фашистской нечисти.

«Героями Украины признаются те, кто помогал гитлеровцам уничтожать Украину и украинский народ!», — подчеркнул Журавко.

В заключение экс-депутат добавил, что наследники Бандеры не сделали для Украины и украинского народа ничего хорошего.