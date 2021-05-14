Десятки детей погибли в Палестине в ходе обстрелов

Жертвами авиаударов Израиля стали 126 жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок.

Жертвами авиаударов Израиля стали 126 жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Палестины. В ведомстве отметили, что среди погибших 20 женщин. Также ранения различной степени тяжести получили 950 человек.

Ситуация между Израилем и сектором Газа обострилась 10 мая. Согласно данным армии Израиля, с территории палестинского анклава с начала обострения конфликта было выпущено больше 2 тысяч ракет. Примерно половина была сбита системой ПРО "Железный купол".

По данным Израиля, во время эскалации погибли семь мирных граждан и один военнослужащий. В ответ были нанесены сотни ударов по сектору Газа.