Александр Иванов: Работа российских специалистов позволила ЦАР развиваться

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов оценил вклад российских инструкторов в обучение армии ЦАР для улучшения безопасности в стране.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов оценил вклад российских инструкторов в обучение армии ЦАР для улучшения безопасности в стране.

Пресс-конференция "Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам" прошла в столице ЦАР. Событие было приурочено к премьере фильма "Турист", который вышел впервые за всю историю на государственном языке ЦАР — санго. Картина рассказывает о помощи, предоставленной российскими инструкторами Центральноафриканской республике.

Иванов уверен, что России удалось помочь подготовить национальную армию государства к борьбе с преступностью и защите мирного населения.

"Хотел бы отметить целеустремленность всех сотрудников вооруженных сил, полиции и жандармерии, которые постигают азы военной науки и борьбы с преступностью. На сегодняшний день мы видим результат: бандитизм в республике подавлен, ситуация взята под контроль. Это позволяет развиваться в правовом поле и самое главное — поднимать экономику страны", — отметил Иванов.

Глава СОМБ уверен, что сейчас в ЦАР основную работу необходимо проводить с молодежью. Для этого нужно заняться созданием институтов, учебных заведений, общественных организаций. По его мнению, это поможет задействовать в улучшении страны всех ее граждан, начиная со школьников.