Вассерман рассказал Манукяну, когда Донбасс присоединится к России

Российский публицист, историк и эрудит Анатолий Вассерман принял участие в съемках очередного выпуска программы Федерального агентства новостей (ФАН) «Давай поговорим».

Российский публицист, историк и эрудит Анатолий Вассерман принял участие в съемках очередного выпуска программы Федерального агентства новостей (ФАН) «Давай поговорим».

Отвечая на вопрос Манукяна об Украине и Донбассе, Вассерман напомнил, что с 2014 года не был в Одессе, которая для него является родным городом, и где у него проживают родственники. По словам эрудита, он готов выступить в роли политического консультанта в органах управления Донбассом, но только после того, как регион присоединиться к России.

Вассерман также назвал условие, при котором вернется в Одессу. Стоит отметить, что записывался он не в московской студии – блогер Вадим Манукян сам пришел в гости к интеллектуалу.

Полное интервью будет опубликовано на сайте ФАН 16 мая.