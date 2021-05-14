Первый фильм России о ЦАР показали на центральном стадионе столицы республики

Фильм о работе российских инструкторов в ЦАР показали в столице республики. Жители страны тепло приняли российскую картину.

Фильм о работе российских инструкторов в ЦАР показали в столице республики. Жители страны тепло приняли российскую картину.

Художественный фильм "Турист" повествует о вкладе инструкторов из РФ в стабилизацию обстановки на территории африканской страны. Эта картина стала первым плодом совместного творчества Москвы и Банги, передает ФАН.

В киноработе рассказана история российского офицера с позывным "Турист", который в составе группы специалистов прибыл обучать вооруженные силы (FACA) в ЦАР. Сюжетная линия раскрывает подробности попытки госпереворота, которую при поддержке бандформирований предпринял экс-президент страны Франсуа Бозизе.

Отмечается, что премьерный показ прошел на стадионе Банги, где фильм на большом экране смогли посмотреть все желающие. До 20 мая увидеть картину можно абсолютно бесплатно.

После кинопоказа в столице ЦАР прошла встреча президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея, главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова и актеров, исполнивших главные роли в картине, с местной молодежью.

Напомним, что российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе законных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Они занимаются подготовкой ВС, полиции и жандармерии.