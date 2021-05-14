Столица Российской Федерации является самым защищенным от ракетно-ядерной атаки городом в мире. Поэтому в случае ядерной войны, ее лучше всего передать в Москве, а не в Вашингтоне или Лондоне.

Столица Российской Федерации является самым защищенным от ракетно-ядерной атаки городом в мире. Поэтому в случае ядерной войны, ее лучше всего передать в Москве, а не в Вашингтоне или Лондоне.

К такому выводу пришел военный обозреватель американского издания The National Interest Калеб Ларсо, который рассказывает читателям, что Россия разработала план модернизации системы ПРО Москвы, устранив недостатки, имевшиеся у советской системы противоракетной обороны, предыдущего поколения, не обеспечивавшей столице надежной защиты от гиперзвукового оружия.

СССР и США, напоминает обозреватель, еще в 1972 году подписали двусторонний Договор, ограничивавший развитие систем ПРО. Таким образом, это соглашение, в отличие от договоров по контролю над вооружениями, было ориентировано на сдерживание развития не наступательных вооружений, а средств защиты, предназначенных для противодействия ракетам.

Согласно условиям договора, США и СССР должны были ограничиться двумя системами ПРО, которые не охватывали бы все территорию каждой из стран и находились бы не ближе, чем на расстоянии 1 300 километров друг от друга. В каждой из разрешенных Договором систем ПРО могло находится не более ста пусковых установок.

Первой системой противоракетной обороны СССР стала А-35, включавшая в себя четыре боевых комплекса, расположенных вокруг Москвы. При этом советские конструкторы, вместо того, чтобы сделать ставку на высокоточные боеголовки, способные сбить выпущенную из США межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) или хотя бы приблизиться к ней на близкое расстояние, пошли по пути работы над «пространственным оружием». Этой противоракете не обязательно было находиться радом с американской МБР чтобы ее уничтожит или сбить с траектории полета. Российская ракета, по замыслу ее создателей, должна выйти за пределы атмосферы Земли и взорваться там в тот момент, когда американская МБР находится в наивысшей точке своей траектории.

В 1995 году система противоракетной обороны Москвы была впервые модернизирована. Россия увеличила и число радиолокационных станций раннего предупреждения у пуске вражеских ракет, и объединила их в единую сеть, что позволило обеспечить большую эффективность раннего предупреждения. А также Россия увеличила и количество противоракет, повысив также их точность.

Ну а к настоящему времени Россия уже разработала план дальней модернизации собственных возможностей в области противоракетной обороны, рассказывает американский обозреватель. Теперь у московской системы ПРО появилась возможность заменить ядерный заряд в боеголовках противоракет на обычные взрывчатые вещества, а запускать эти ракеты не из подземных ракетных шахт, а из мобильных пусковых установок.

Предварительно модернизированная система ПРО получила название А-235. При ее разработке конструкторы устранили все недостатки предыдущего поколения советских и ранних российских систем противоракетной обороны, не обеспечивавших российской столице надежной защиты от гиперзвуковых ракет.

В заключение Калеб Ларсо все же добавил, что Россия якобы переживает финансовые трудности, которые могут помешать ей реализовать свои амбициозные планы по модернизации столичной системы ПРО.