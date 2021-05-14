VI Всемирная фольклориада CIOFF стартует в Башкирии в июле

Обратный отсчет "50 дней до VI Всемирной фольклориады CIOFF" стартовал в Башкирии, церемония его запуска прошла в рамках культурного форума "Арт-Курултай" в пятницу, 14 мая.

Обратный отсчет "50 дней до VI Всемирной фольклориады CIOFF" стартовал в Башкирии, церемония его запуска прошла в рамках культурного форума "Арт-Курултай" в пятницу, 14 мая.

С 3 по 10 июля в России пройдет VI Всемирная фольклориада CIOFF, в которой будут участвовать около двух тысяч человек из 35 стран. В ходе церемонии запуска обратного отсчета президент CIOFF Филипп Боссан поблагодарил за организацию мероприятия Башкирию.

"Мы понимаем, что в эти сложные времена организация всемирных фестивалей такого масштаба — это огромная ответственность как для вашей страны, так и для всего мирового сообщества, мы очень благодарны за ваш вклад в организацию Фольклориады и постараемся сделать все возможное, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне", — отметил Боссан.

Замминистра культуры России Ольга Ярилова на мероприятии подчеркнула, что принимать международный фестиваль такого уровня для Башкортостана — огромная честь и ответственность.

Церемония открытия фольклориады запланирована на 3 июля. Мероприятие завершится 10 июля, когда состоится передача флага народного фестиваля следующей стране. Всего в Башкирии запланировано более 50 концертных мероприятий, заседания комитетов и комиссий CIOFF и международная конференция по культуре.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденом Дружбы народов семикратную чемпионку мира по международным шашкам Тамару Тансыккужину. Тренер шашистки Юрий Черток получил Почетную грамоту Республики Башкортостан.