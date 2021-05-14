Детям с врожденным иммунодефицитом помогли модифицированные частицы ВИЧ

Модифицированные частицы ВИЧ помогли откорректировать гены, которые необходимы для роста здоровых лимфоцитов у детей с врожденным иммунодефицитом.

Модифицированные частицы ВИЧ помогли откорректировать гены, которые необходимы для роста здоровых лимфоцитов у детей с врожденным иммунодефицитом.

Этот метод генной терапии позволил восстановить правильную работу иммунитета почти у полусотни детей. Пациенты страдали тяжелым комбинированным иммунодефицитом (ТКИ). Это заболевание до сих пор не лечится, при нем нарушается созревание лимфоцитов, что делает человека уязвимым к любой случайной инфекции.

Авторы эксперимента взяли образцы костного мозга у больных ТКИ, после чего провели генное преобразование их клеток. Врачам удалось заменить нерабочие версии генов на новые. Для внесения новых элементов ДНК ученые использовали дезактивированные вирусные частицы ВИЧ. Они были не приспособлены к возникновению иммунодефицита.

Эксперимент длился несколько лет, в течение которых процедуру прошли 50 пациентов. Во всех случаях она показала себя достаточно безопасной и эффективной.

Ранее 360tv.ru передавал, что врач рассказал, когда появятся инъекции для ВИЧ-инфицированных. Он сообщил, что вакцину можно ждать в ближайшем году.