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20:29   14 Мая 2021
Политика

Прага назвала шагом к эскалации внесение Чехии в список недружественных РФ стран

Прага назвала шагом к эскалации внесение Чехии в список недружественных РФ стран

Представители чешского внешнеполитического ведомства назвали "шагом к эскалации отношений" внесение Чехии в список недружественных РФ стран, сообщило агентство Reuters.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Чехии.

"Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками", — сказано в документе.

Ранее генерал-лейтенант СВР в отставке Дмитрий Епишин заявил, что чешские власти желают стать европейцами, но они не дотягивают, поэтому и пытаются что-то придумать. По его словам, не следует говорить о природе взрывов на военных складах в деревне Врбетице.

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#россия #мид #чехия

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