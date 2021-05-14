Финансист Мовчан перечислил пять главных ошибок руководства ФБК

Экономист Андрей Мовчан рассказал, какие ошибки совершает руководство структур Навального. Всего в список вошли пять ошибочных действий.

Экономист Андрей Мовчан рассказал, какие ошибки совершает руководство структур Навального. Всего в список вошли пять ошибочных действий.

Представители ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) совершают ошибки, которые приводят к негативным последствиям как для самого блогера, так и для его соратников. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал финансист Андрей Мовчан. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Первой ошибкой руководства ФБК стал отказ от борьбы за доверие россиян. Так, инцидент с комой блогера привел к повышению антирейтинга Навального. Вторая ошибка — неправильный подбор окружения. Мовчан ранее уже высказывал свое "опасение и недоверие" к некоторым соратникам блогера. Так, некоторые члены окружения толкают Навального на "провокации протестов, которые просто погубят достаточно много людей". При этом самого блогера они подводят к тюремному заключению.

Третий пункт, названный финансистом, — ссоры с потенциальными союзниками. По словам эксперта, планы Навального были обречены на провал в связи с отсутствием союзников в России.

"Совершенно бессмысленно пытаться перехватить инициативу в стране, в которой нет поддержки. Поддержку надо создавать", — отметил он.

Заключительные пункты списка — отказ от дискуссий и призывы к усилению давления на Россию. Как утверждает Мовчан, угрозы не только не оказывают какое-либо влияние на положение блогера, но и усиливают образ Запада как врага.