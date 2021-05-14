20:08 14 Мая 2021Политика
Лукашенко торговался с белорусским фермером и пытался выменять телочку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил многофункциональный рынок и попытался там обменяться с местным фермером рогатым скотом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил многофункциональный рынок и попытался там обменяться с местным фермером рогатым скотом.
Лидер страны посетил многофункциональный фермерский экологический рынок, который построили по его поручению. Комплекс разместили на пустующих площадях в деревне Валерьяново.
На рынке глава государства познакомился с одним из фермеров. Они обсуждали цену и качество молока, которое дает корова продавца.
"Я вам могу даже показать телочку", — сказал местный житель и стал показывать фото на телефоне.
После этого Лукашенко предложил торговцу обменять своего бычка на его корову, однако фермер отказался.