Лукашенко торговался с белорусским фермером и пытался выменять телочку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил многофункциональный рынок и попытался там обменяться с местным фермером рогатым скотом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил многофункциональный рынок и попытался там обменяться с местным фермером рогатым скотом.

Лидер страны посетил многофункциональный фермерский экологический рынок, который построили по его поручению. Комплекс разместили на пустующих площадях в деревне Валерьяново.

На рынке глава государства познакомился с одним из фермеров. Они обсуждали цену и качество молока, которое дает корова продавца.

"Я вам могу даже показать телочку", — сказал местный житель и стал показывать фото на телефоне.

После этого Лукашенко предложил торговцу обменять своего бычка на его корову, однако фермер отказался.