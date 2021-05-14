Автоэксперт рассказал, как повысить ответственность российских водителей

Специалист по безопасности дорожного движения Александр Сальников рассказал, как сформировать у автолюбителей правильное отношение к вождению.

Специалист по безопасности дорожного движения Александр Сальников рассказал, как сформировать у автолюбителей правильное отношение к вождению.

В Медиацентре "Патриот" провели пресс-конференцию на тему "Как сделать техосмотр доступнее, а также как перестать экономить на ремонте автомобиля", сообщает Федеральное агентство новостей. Чувство опасности в большей мере контролируется лобной долей мозга, которая окончательно формируется к 24 годам. По этой причине можно рассмотреть вопрос о повышении возраста получения прав, заявил специалист по безопасности дорожного движения Александр Сальников.

Также он считает необходимым усиление разъяснительных и воспитательных работ. При этом крайне важно, чтобы в России сформировалась культура вождения, подчеркнул Сальников.