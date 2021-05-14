Общественник Бабич рассказала об альтернативе смертной казни для преступников

Трудовая повинность может стать альтернативой смертной казни, на которую в России наложен мораторий, рассказала писатель и общественник Елена Бабич.

Трудовая повинность может стать альтернативой смертной казни, на которую в России наложен мораторий, рассказала писатель и общественник Елена Бабич.

По ее словам, тюрьма никого не исправляет, а пожизненное заключение — далеко не сахар. Для преступника смертная казнь была бы милосерднее, отметила Бабич в ходе ток-шоу "Слово за слово" в медиацентре "Патриот", пишет "Экономика сегодня".

Альтернативой смертной казни является трудовая повинность, уточнила писатель. Также она подчеркнула, что содержание преступников в тюрьме выливается в большие расходы для экономики страны. Поэтому заключенные должны приносить пользу и работать, к примеру, на рудниках, как это организовано в Северной Корее, рассказала Бабич.