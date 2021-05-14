Фестиваль "Русь танцевальная" пройдет в День России

Всеобщий русский народный флешмоб пройдет 12 июня в честь празднования Дня России. Об этом сообщили в Медиагруппе "Патриот".

Всеобщий русский народный флешмоб пройдет 12 июня в честь празднования Дня России. Об этом сообщили в Медиагруппе "Патриот".

Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Русь танцевальная". Впервые флешмоб устроили 4 года назад в Санкт-Петербурге. Тогда к его участникам присоединились представители из восьми городов страны. Сегодня этот проект охватил более 50 регионов России и другие страны мира — от Аргентины до Японии. Таким образом молодые люди пытаются сохранить русскую культуру.

Танцевать будут под музыку прошлогодней постановки, которую исполнили лишь онлайн из-за пандемии. Также к флешмобу присоединятся участники на танцевальных колясках.

В этом году фестиваль пройдет в три этапа: онлайн-конкурс #РусьТанцевальная_мыучаствуем, флешмоб #РусьТанцевальная2021, а также песеный флешмоб #РусьМузыкальная.