Политолог Марков оценил уровень развития военной киберсферы в РФ и на Западе

По мнению эксперта, Россия по уровню развития военной киберсферы стоит на одном уровне с США, Великобританией и Канадой.

Политолог Сергей Марков заявил, что Россия по уровню развития военной киберсферы стоит на одном уровне с США, Великобританией и Канадой. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Проблемы международной кибербезопасности», проводимой Медиагруппой «Патриот» в пятницу, 14 мая.

«Я не думаю, что мы на равных можем с США, Великобританией и Канадой существовать в киберсфере, но я и не думаю, что мы катастрофически отстаем в этой области. Мы менее сильны в этом отношении, но в военной киберсфере мы на равных», — не сомневается эксперт.

Политолог провел параллель с экономической и технологической сферами. Он обратил внимание, что по развитию военно-промышленного комплекса Россия также не отстает, в особенности, в области ядерных технологий.

«Как в реальности обстоят дела, покажут только реальные боевые действия. Покажут, кто и в чем слаб или силен. Конечно, будем надеяться, что до этого не дойдет. Но мы будем вынуждены оценивать ситуацию, а политики принимать решения, основываясь на данных, которых они не знают», — объяснил Марков.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Также американский лидер изъявил желание разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью и обсудить эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Маркова, если стороны все же разработают единый договор в области кибербезопасности, это не помешает Вашингтону обвинить Москву в очередной хакерской атаке.

«Но одно дело — обвинять Россию, совсем другое — нанести киберудар. Будем надеяться, что обвинять они будут нас во всем, а киберудары наносить не будут и договор не разорвут. Хотя чтобы разорвать договор, нужно представить доказательства не просто на уровне СМИ, а на уровне дипломатов».

Ранее Марков объяснил, почему Джо Байден сменил риторику в отношении России. По словам эксперта, глава Белого дома испугался маневров российских войск у границ Украины в апреле 2021 года.