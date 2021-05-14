Филипп Киркоров сделал предложение Азизе без кольца

Популярная певица Азиза перед свадьбой с молодым итальянцем рассказала, как когда-то ей делал предложение руки и сердца коллега Филипп Киркоров, однако вместо кольца дарил браслет.

Популярная певица Азиза перед свадьбой с молодым итальянцем рассказала, как когда-то ей делал предложение руки и сердца коллега Филипп Киркоров, однако вместо кольца дарил браслет.

Звезда пришла в студию шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", где рассказала подробности знакомства с молодым итальянцем Александро Лортэ и озвучила детали их предстоящей свадьбы. В свои 57 лет артистка впервые выходит замуж.

Однако предложения пойти в ЗАГС она получала и раньше. Одно из них было от именитого короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Правда, как отметила артистка, в то время он не был так знаменит и лишь начинал свою карьеру.

"Когда он (Филипп Киркоров. — Прим. ред.) делал мне предложение, он не был даже Филиппом, он был просто Филипп Киркоров, а я уже была тогда Азиза, после Юрмалы", — вспомнила звезда о начале их романа.

Она призналась, что просить руки и сердца певец ходил к ее матери, после чего завалил исполнительницу подарками. Азиза призналась, что несмотря на уделенное ей внимание, певец так и не подарил возлюбленной кольца. При предложении он обошелся браслетом. Создать семью у звезд так и не получилось.