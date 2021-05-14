Захарова поделилась ожиданиями Москвы от диппредставительств США в России

Москва ожидает, что диппредставительства США в России приведут состав персонала в соответствие с требованиями не позднее 1 августа. Об этом заявили в МИД РФ.

Москва ожидает, что диппредставительства США в России приведут состав персонала в соответствие с требованиями не позднее 1 августа. Об этом заявили в МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ожидания Москвы от американских диппредставительств. По ее словам, вопрос найма российских граждан из третьих стран американцами окончательно закрыт. Пресс-секретарь МИД добавила, что посольства должны привести кадровый состав в соответствие с требованиями Москвы до 1 августа текущего года.