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19:28   14 Мая 2021
Политика

Захарова поделилась ожиданиями Москвы от диппредставительств США в России

Захарова поделилась ожиданиями Москвы от диппредставительств США в России

Москва ожидает, что диппредставительства США в России приведут состав персонала в соответствие с требованиями не позднее 1 августа. Об этом заявили в МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ожидания Москвы от американских диппредставительств. По ее словам, вопрос найма российских граждан из третьих стран американцами окончательно закрыт. Пресс-секретарь МИД добавила, что посольства должны привести кадровый состав в соответствие с требованиями Москвы до 1 августа текущего года.

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#захарова #сша #мид

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