19:25 14 Мая 2021Политика
Песков: ограниченность списка недружественных стран говорит о готовности России к диалогу
Россия последовательно подчеркивает готовность к диалогу посредством ограниченности списка недружественных иностранных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия последовательно подчеркивает готовность к диалогу посредством ограниченности списка недружественных иностранных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос о выборе стран для соответствующего перечня.
"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в который попали Чехия и США.