Песков: ограниченность списка недружественных стран говорит о готовности России к диалогу

Россия последовательно подчеркивает готовность к диалогу посредством ограниченности списка недружественных иностранных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия последовательно подчеркивает готовность к диалогу посредством ограниченности списка недружественных иностранных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы РФ ответил на вопрос о выборе стран для соответствующего перечня.

"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в который попали Чехия и США.