Оставившие американцев без нефти хакеры DarkSide сворачивают деятельность

По версии компании Recorded Future, группировка DarkSide потеряла доступ к некоторым своим серверам и утратила часть средств, полученных в результате кибератак.

Хакерская группа DarkSide, ответственная, по версии ФБР, за взлом систем оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, прекращает свою деятельность. О закрытии хакеры сообщили своим сообщникам, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американскую компанию по компьютерной безопасности FireEye.

Ранее стало известно о том, что система американской трубопроводной компании Colonial Pipeline подверглась крупнейшей хакерской атаке. Работа крупнейшего в США трубопровода была парализована на неделю. В результате оператор выплатил вымогателям выкуп в размере около $5 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

Позднее ФБР подтвердило, что за инцидентом стояла группа взломщиков DarkSide, которая появилась в киберпространстве летом 2020 года. По версии американских спецслужб, объединение может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, однако оно не связано с каким-либо правительством.

Собеседники The Wall Street Journal не исключили, что после своего расформирования DarkSide может, как это нередко происходит, воссоединиться вновь, но под другим названием.

Впрочем, по версии другой компании в сфере кибербезопасности Recorded Future, группировка DarkSide на самом деле потеряла доступ к некоторым своим серверам, а также утратила часть средств, полученных в результате кибератак.

More breaking news from @TheRecord_Media: the forum where DarkSide was recruiting affiliates has banned ransomware ads. Read more on their website. https://t.co/v9dRlDvd1t