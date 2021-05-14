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20:25   14 Мая 2021
Весь мир

Оставившие американцев без нефти хакеры DarkSide сворачивают деятельность

Оставившие американцев без нефти хакеры DarkSide сворачивают деятельность

Хакерская группа DarkSide, ответственная, по версии ФБР, за взлом систем оператора трубопровода Colonial Pipeline в США, прекращает свою деятельность. О закрытии хакеры сообщили своим сообщникам, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американскую компанию по компьютерной безопасности FireEye.

Ранее стало известно о том, что система американской трубопроводной компании Colonial Pipeline подверглась крупнейшей хакерской атаке. Работа крупнейшего в США трубопровода была парализована на неделю. В результате оператор выплатил вымогателям выкуп в размере около $5 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

Оставившие американцев без нефти хакеры DarkSide сворачивают деятельность

Позднее ФБР подтвердило, что за инцидентом стояла группа взломщиков DarkSide, которая появилась в киберпространстве летом 2020 года. По версии американских спецслужб, объединение может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, однако оно не связано с каким-либо правительством.

Собеседники The Wall Street Journal не исключили, что после своего расформирования DarkSide может, как это нередко происходит, воссоединиться вновь, но под другим названием.

Впрочем, по версии другой компании в сфере кибербезопасности Recorded Future, группировка DarkSide на самом деле потеряла доступ к некоторым своим серверам, а также утратила часть средств, полученных в результате кибератак.

«DarkSide потеряла контроль над некоторыми своими серверами после вымогательской атаки на Colonial Pipeline», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее DarkSide объявила, что похитила большой объем секретной информации у французского подразделения японской электротехнической корпорации Toshiba. По данным телеканала NHK, DarkSide украла более 740 Гб информации, в частности, о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, а также личные данные.

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