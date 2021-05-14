19:11 14 Мая 2021Происшествия
Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней девочки
Житель города Заволжье 49-летний Сергей М., задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, признал свою вину.
Житель города Заволжье 49-летний Сергей М., задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, признал свою вину.
Опознать предполагаемого преступника удалось благодаря скриншотам с камер наружного видеонаблюдения. Мужчина также дважды сидел в тюрьме за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Девочка без вести пропала в поселке Большое Козино. Родственники школьницы забили тревогу и начали поиски. Тело погибшей обнаружили местные жители в лесополосе в районе Воинской улицы и вызвали правоохранителей.