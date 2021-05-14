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19:11   14 Мая 2021
Происшествия

Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней девочки

Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней девочки

Житель города Заволжье 49-летний Сергей М., задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, признал свою вину. 

Опознать предполагаемого преступника удалось благодаря скриншотам с камер наружного видеонаблюдения. Мужчина также дважды сидел в тюрьме за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Девочка без вести пропала в поселке Большое Козино. Родственники школьницы забили тревогу и начали поиски. Тело погибшей обнаружили местные жители в лесополосе в районе Воинской улицы и вызвали правоохранителей.

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