Задержанный житель Нижегородской области сознался в убийстве 12-летней девочки

Житель города Заволжье 49-летний Сергей М., задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, признал свою вину.

Житель города Заволжье 49-летний Сергей М., задержанный по подозрению в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области, признал свою вину.

Опознать предполагаемого преступника удалось благодаря скриншотам с камер наружного видеонаблюдения. Мужчина также дважды сидел в тюрьме за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Девочка без вести пропала в поселке Большое Козино. Родственники школьницы забили тревогу и начали поиски. Тело погибшей обнаружили местные жители в лесополосе в районе Воинской улицы и вызвали правоохранителей.