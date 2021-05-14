Художник Чеботарь о возврате смертной казни: нужно время для взвешенного решения

Гости медиацентра "Патриот" Елена Бабич и Вячеслав Чеботарь обсудили снятие моратория на смертную казнь и эффективность такого наказания для российского общества.

Гости медиацентра "Патриот" Елена Бабич и Вячеслав Чеботарь обсудили снятие моратория на смертную казнь и эффективность такого наказания для российского общества.

Глава общественного движения "Санкт-Петербург — духовная столица" Елена Бабич прокомментировала эффективность смертной казни в условиях современного российского общества.

"Есть два варианта: либо воспитание и высокая осознанность, либо смертная казнь. Смертная казнь в данной ситуации — это тоже воспитательный момент. Если преступник будет знать, что есть смертная казнь и она ему грозит, возможно, многие преступления просто не будут совершены", — заявила писатель.

Художник и скульптор Вячеслав Чеботарь выразил противоположную позицию. С его точки зрения, следует взять пример с Франции периода 70-х годов, когда там был принят закон об обязательном эстетическом воспитании. Руководство страны посчитало тогда, что поднятие уровня населения снижает уровень преступности.

"Нам пора заняться такими долгосрочными программами, а не прибегать каждый раз к пожарным, экстренным случаям", — добавил живописец.

По мнению Елены Бабич, народ должен решать, снимать мораторий на смертную казнь или нет, поскольку государство и есть его граждане. Писатель добавила, что на текущий момент 82 % населения России выступило за отмену моратория. При этом художник Вячеслав Чеботарь назвал такие показатели "мимолетной реакцией на событие" и призвал не быть пленником таких эмоциональных реакций, а находить время для взвешенного решения.

В медиацентре "Патриот" прошла дискуссия на тему смертной казни и ее применения для публичных преступлений. На мероприятие были приглашены общественный деятель и руководитель движения "Санкт-Петербург — духовная столица" Елена Бабич и петербургский художник, скульптор и архитектор Вячеслав Чеботарь.