Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи из-за конфликта в Сюникской области

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что адресовал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что адресовал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области.

Ранее стало известно, что в переговорах с Баку участвуют представители 102-й базы ВС России. Темой для обсуждения является присутствие военнослужащих Азербайджана в Сюникской области Армении.

Армянская сторона считает, что появление азербайджанских военных на армянской территории является провокацией.

"Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", — заявил Пашинян.

При этом в Баку говорят, что военные прибыли туда для проведения работ "по уточнению границ" на одном из участков.