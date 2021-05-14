Новым партнером Медиагруппы "Патриот" стало РИА "Сахалин и Курилы"

Медиагруппа "Патриот" и РИА "Сахалин и Курилы", относящееся к медиахолдингу "Губернские ведомости", сообщили о начале сотрудничества 14 мая.

Медиагруппа "Патриот" и РИА "Сахалин и Курилы", относящееся к медиахолдингу "Губернские ведомости", сообщили о начале сотрудничества 14 мая.

В мае РИА "Сахалин и Курилы" исполнится 15 лет. Это серьезное агентство, публикующее только проверенную информацию. Изданию доверяют чиновники и бизнесмены. По словам директора медиахолдинга Алены Полозовой, в современном мире при изобилии различной информации необходимо уметь отделять фейки от того, что действительно важно. Поэтому нужно сотрудничать только с проверенными изданиями.

Сотрудничество с "Патриотом" поможет донести до всех регионов России информацию о событиях на Курилах. В свою очередь глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров. Он выразил радость от сотрудничества с информационным агентством "Сахалин и Курилы".