Sohu: учения России в Японском море стали жестким ответом Токио по Курилам

По мнению китайских экспертов, маневры Тихоокеанского флота ВМФ РФ недалеко от Цусимы стали жестким ответом на желания Токио установить контроль над Курилами.

Маневры Тихоокеанского флота ВМФ РФ в Японском море вызвали бурную реакцию в военном обществе Токио. К четырем российским кораблям власти страны направили противолодочные патрульные самолеты и фрегаты, обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики сообщили, что не так давно Морские силы самообороны Японии обнаружили в 220 км к северо-востоку от Цусимы четыре корабля Тихоокеанского флота РФ. Военно-морские суда, покинув базу во Владивостоке, стремительно направились на юг по Цусимскому проливу.

«Маневры российского флота вызвали сильное потрясение в Японии. В ответ морские силы самообороны направили для слежки за маневрами оппонентов противолодочные патрульные самолеты и фрегаты», — отметили китайские обозреватели.

В Sohu напомнили, что за последнее время состав ВМФ РФ пополнило большое количество новых кораблей. Это позволило российскому флоту серьезно повысить активность в Тихом океане и все чаще проводить учения в регионе.

Однако в Японии на маневры России реагируют с большим беспокойством. В стране восходящего солнца учения расценили как жесткий ответ Москвы на намерения Токио установить контроль над Курильскими островами.

«Токио неоднократно подавал сигналы о своих намерениях перейти к более активным действиям в отношении Курильских островов, что усугубило и без того непростые дипломатические отношения между Россией и Японией», — объяснили эксперты Sohu.

Именно поэтому уверенные действия ВМФ РФ в водах Тихого океана оказали такой эффект на японское военное руководство, констатировали в Sohu.

Ранее стало известно, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул Владивосток для выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отметили в пресс-службе флота, отряд возглавил ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также средний морской танкер «Печенега».

«В период плавания предусмотрены деловые заходы отряда в ряд портов иностранных государств», — передает агентство «Интерфакс» содержание сообщения.

Перед походом корабли улучшили совместное тактическое маневрирование, а также проверили надежность систем связи. Кроме того, были отработаны маневры совместно с морской авиацией: отражение атаки средств воздушного нападения условного противника, помощь судну, терпящему бедствие, передача грузов в море.