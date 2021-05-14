Новосибирск потратит на борьбу с пробками 278 млн рублей

Власти наедятся, что ремонт дорог поможет сократить число автомобильных заторов на улицах города.

Правительство Новосибирской области приняло решение выделить административному центру 278 млн рублей на ремонт дорог. Об этом в Facebook рассказал глава Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник пожаловался на то, что последние 10 лет городу критически не хватало финансирования в этой отрасли.

«При существенном недоремонте, когда многие дороги не ремонтировались 10 - 15 лет (ул. Хилокская, ул. Ипподромская, ул. Волочаевская и др.), наступила точка невозврата. Город своими ресурсами не сможет поддерживать их в нормативном состоянии», – написал глава города.

По словам мэра, пробки в городе образуются, в том числе из-за плохого состояния дорожного полотна.