Кремль утвердил список недружественных государств

Правительство России согласовало фигурантов списка недружественных иностранных государств.

Правительство России согласовало фигурантов списка недружественных иностранных государств.

США и Чехия были официально признаны странами, которые совершают недружественные шаги по отношению к России.

Ранее стало известно, что Прага безосновательно обвинила Москву в "причастности" к организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице. Позже президент республики Милош Земан заявил, что у спецслужб отсутствуют данные, подтверждающие это.