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18:30   14 Мая 2021
Политика

Кремль утвердил список недружественных государств

Кремль утвердил список недружественных государств

Правительство России согласовало фигурантов списка недружественных иностранных государств.

США и Чехия были официально признаны странами, которые совершают недружественные шаги по отношению к России.

Ранее стало известно, что Прага безосновательно обвинила Москву в "причастности" к организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице. Позже президент республики Милош Земан заявил, что у спецслужб отсутствуют данные, подтверждающие это.

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#россия #список #недружественные государства

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