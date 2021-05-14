В Приморье мать школьницы обвинила учителя истории в оскорблении ветеранов
Женщина на своей странице в социальной сети сообщила, что на уроке истории учитель заявила о "трусости" выживших и ныне живущих ветеранов, якобы сбежавших с полей битв.
Преподавателя истории школы №35 в Артеме и мать ученицы седьмого класса вызвали сотрудники управление образования города. Они проверили методические материалы урока и опросили других присутствующих при инциденте учеников. По результатам проверки, факт нарушения не подтвердился.
Мать школьницы заменила скандальный пост публикацией с извинениями в адрес учительницы. Педагог намерена защищать свое честное имя и добиваться компенсации морального вреда через суд.
В Москве учителя отстранили от преподавательской деятельности из-за обвинений в домогательстве, сообщает ФАН. Следствие ведет проверку.