Бывший мэр города Корсаков получил восемь лет колонии за взятку

Также суд обязал его выплатить штраф в размере 35 миллионов рублей.

На Сахалине бывший мэр города Корсаков Александр Рудаков не смог добиться смягчения приговора по апелляции. Приговор вступил в законную силу, сообщили прессе в прокуратуре Сахалинской области.

Рудакова осудили за получение взятки от местного предпринимателя в размере 500 тысяч рублей. Сообщается, что это лишь часть суммы, о которой договорились чиновник и бизнесмен, поскольку Рудаков намеревался обогатиться на 7 млн рублей.

27 января 2020 года суд признал экс-градоначальника виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 35 млн рублей. Защита с наказанием не согласилась и направила в суд жалобу, но решение не изменилось.