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18:47   14 Мая 2021
Россия

Бывший мэр города Корсаков получил восемь лет колонии за взятку

Бывший мэр города Корсаков получил восемь лет колонии за взятку

На Сахалине бывший мэр города Корсаков Александр Рудаков не смог добиться смягчения приговора по апелляции. Приговор вступил в законную силу, сообщили прессе в прокуратуре Сахалинской области.

Рудакова осудили за получение взятки от местного предпринимателя в размере 500 тысяч рублей. Сообщается, что это лишь часть суммы, о которой договорились чиновник и бизнесмен, поскольку Рудаков намеревался обогатиться на 7 млн рублей.

27 января 2020 года суд признал экс-градоначальника виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 35 млн рублей. Защита с наказанием не согласилась и направила в суд жалобу, но решение не изменилось.

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#суд #приговор #сахалинская область #бывший мэр #корсаков

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