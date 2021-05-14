Нефтепродукты объемом 3 тысячи кубометров разлились в ЯНАО

На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел крупный разлив нефти.

На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел крупный разлив нефти.

Инцидент произошел в 15:20 по местному времени в Пуровском районе у куста №23. Участок в настоящее время перекрыт. Транспортировка нефтепродуктов временно осуществляется по дополнительной ветке.

Разлив не представляет угрозы для водоемов и водозаборов, сообщили представители МЧС. На месте разлива специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ближайшее время.