Зеленский заявил о введении санкций против 111 криминальных авторитетов

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил санкции против 111 иностранных граждан, являющихся криминальными авторитетами, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил санкции против 111 иностранных граждан, являющихся криминальными авторитетами, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Активы попавших под ограничительные меры граждан будут заблокированы, также им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство.

В апреле украинский лидер подписал указ о введении санкций против двух компаний из России — строительной компании "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".