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18:31   14 Мая 2021
Россия

Советник губернатора Красноярского края переезжает в Москву

Советник губернатора Красноярского края переезжает в Москву

Советник губернатора Красноярского края и бывший руководитель регионального онкодиспансера Андрей Модестов заявил о том, что оставляет пост в правительстве и переезжает жить в Москву. В социальных сетях он сообщил, что решиться на этот шаг было нелегко.

«11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял», — написал врач.

Из политики Модестов возвращается обратно в медицину. В столице он будет возглавить сеть онкологических центров «Медскан».

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#отставка #красноярский край #онкологический центр #советник губернатора

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