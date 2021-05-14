В столице Андрей Модестов возглавит сеть онкоцентров.

Советник губернатора Красноярского края и бывший руководитель регионального онкодиспансера Андрей Модестов заявил о том, что оставляет пост в правительстве и переезжает жить в Москву. В социальных сетях он сообщил, что решиться на этот шаг было нелегко.

«11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял», — написал врач.

Из политики Модестов возвращается обратно в медицину. В столице он будет возглавить сеть онкологических центров «Медскан».