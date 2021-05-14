Азиза выйдет замуж за молодого итальянца в день летнего солнцестояния

Певица Азиза назвала дату свадьбы с итальянцем, а также рассказала историю их любви. Артистка старше избранника на 17 лет, а замуж выйдет в день летнего солнцестояния.

Певица Азиза назвала дату свадьбы с итальянцем, а также рассказала историю их любви. Артистка старше избранника на 17 лет, а замуж выйдет в день летнего солнцестояния.

Будущего мужа звезды зовут Александро Лортэ. Они познакомились на уроке музыки. Певица открыла онлайн-школу и предлагала всем желающим получить бесплатное занятие. Молодой итальянец не упустил шанса и стал образцовым учеником Азизы. Селебрити утверждает, что он невероятно талантлив.

"Я открыла онлайн-школу. И тут пошли звонки, записи. И были двое ребят из Италии. Со всеми нужно провести один бесплатный онлайн-урок. И вот с ним начала общаться. Думаю: "Ну, хороший парень, одаренный"", — вспомнила артистка о первой встрече в шоу "Прямой эфир" на "России-1".

Предложение руки и сердца Лортэ сделал исполнительнице на дне рождении. Певица тогда обратилась к присутствовавшим за советом, и все призвали ее согласиться. Тогда влюбленные спели дуэтом, растрогали гостей и "взорвали" сцену аплодисментами.