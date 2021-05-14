Кедми: ракетные обстрелы между Газой и Израилем продлятся как минимум еще два-три дня

Противостояние между израильтянами и арабами со временем перейдет в состояние замороженного конфликта, но это произойдет после того, как обе стороны докажут свою стойкость и мужество, а также способность нанести эффективный ответный удар.

Противостояние между израильтянами и арабами со временем перейдет в состояние замороженного конфликта, но это произойдет после того, как обе стороны докажут свою стойкость и мужество, а также способность нанести эффективный ответный удар.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Ранее издание ссылаясь на собственный источник «МК» сообщило, что армия обороны Израиля намерена ответить на ракетные обстрелы из сектора Газа крупных израильских городов наземной военной операцией, план которой разработало, разработанный Южным командованием, уже ждет утверждения правительства.

По мнению Якова Кедми, несмотря на то, что сейчас Израиль отвергает возможность заключения краткосрочного перемирия, рано или поздно конфликтующие стороны смогут найти возможность договориться о прекращении огня.

«Арабо-израильское противостояние перейдет в состояние замороженного конфликта. Военные действия закончатся только тогда, когда обе стороны поймут, что они уже не раз доказали свои стойкость и мужество и продемонстрировали способность осуществить эффективный ответный удар. Однако пришло время вернуться к тому, с чего начинали», — отметил эксперт.

Также политолог добавил, что ракетные обстрелы с обеих сторон будут вестись до тех пор, пока противники не убедятся в достаточном укреплении своего авторитета перед населением и избирателями. По мнению Якова Кедми, взаимные запуски ракет будут продолжаться еще не менее двух-трех дней.

Напомним, ранее представитель израильского Министерства обороны Хидаи Зильберман назвал довольно «жизнеспособным вариантом» идею наземной военной операции в секторе Газа. В армию обороны Израиля на данный момент призваны 7 000 резервистов, при этом командиры пограничных подразделений израильских ВС получили приказ быть готовыми к обострению обстановки и оперативно реагировать на любые возможные варианты развития событий.