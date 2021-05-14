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18:17   14 Мая 2021
Россия

Владивосток будут благоустраивать по проектам местных жителей

Владивосток будут благоустраивать по проектам местных жителей

Во Владивостоке подвели итоги городского конкурса на лучшие проекты по благоустройству, которые создали и презентовали чиновникам местные активисты. Из 18 идей были отобраны восемь, в числе которых — установки детских и спортивных площадок в разных районах, а также обустройство скверов.

Жители не просто высказывали идеи, а описывали проблемы, которые призван решить их проект, составляли эскизы и предварительный расчет расходов.

На каждый проект администрация выделит до трех миллионов рублей. При этом, по условиям конкурса, не менее пяти процентов суммы должны внести в качестве «инициативного платежа» либо сами жители, либо спонсоры и партнеры.

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#владивосток #инициативы #благоустройство городской среды #проекты благоустройства

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