Вице-спикер Госдумы хочет представлять в нижнем парламенте Воронеж

Экс-губернатор Воронежской области заявился на праймериз «Единой России».

Бывший губернатор Воронежской области, а ныне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев заявился на праймериз «Единой России» по Павловскому одномандатному округу. Свое решение он объяснил тем, что благодаря девятилетнему опыту руководства в регионе, знает все проблемы изнутри.

«Понимаю, какие есть проблемы в нашей области, какие есть достижения и потенциал, который можно раскрыть и использовать для социально-экономического развития нашего региона», — сказал вице-спикер.

В своем видеообращении к жителям Воронежа он отметил, что намерен на федеральном уровне добиваться поддержки малообеспеченных граждан. А также выразил надежду на то, что регион войдет в число лидеров по части развития сельских территорий.