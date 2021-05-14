Башкортостан получил современную библиотеку с национальным колоритом

Жители села Караидель Республики Башкортостан могут посетить современную библиотеку с национальным колоритом, открытую в населенном пункте в рамках нацпроекта "Культура".

Жители села Караидель Республики Башкортостан могут посетить современную библиотеку с национальным колоритом, открытую в населенном пункте в рамках нацпроекта "Культура".

Открывшаяся в селе Караидель библиотека является модернизированной версией учреждения, которому в 2022 году исполнится 90 лет. Усовершенствование библиотеки, превратившейся в современную площадку для чтения и проведения досуга, было проведено посредством глубокой реновации и укрепления материально-технической части, передает Федеральное агентство новостей.

Как отметила председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая на открытии библиотеки, эта площадка способна наполнить жизнь горожан новыми смыслами наряду с другими проектами, реализованными в рамках нацпроекта.