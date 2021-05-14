Челябинская область получит 2,3 млрд рублей на улучшение качества воздуха

Финансирование программы по благоустройству региона запланировано на 2021 год.

Правительство РФ в 2021 году выделит 2,3 млрд рублей на улучшение качества воздуха в Челябинской области. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Челябинской области.

Вице-премьер одобрила новые показатели комплексных планов по снижению выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска. По заключению Абрамченко, региону предстоит снизить совокупный объем выбросов к 2024 году: в Челябинске – на 31,5 %, в Магнитогорске – на 22,9 %.

Абрамченко подчеркнула, что приоритетной задачей является создание комфортной и безопасной среды для жизни граждан.

«Наша цель – к 2030 году в два раза снизить объемы выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому мероприятия по снижению выбросов должны иметь мультипликативный эффект: работа с загрязнителями, ликвидация свалок, разгрузка транспортных маршрутов и перевод общественного транспорта на альтернативные виды топлива», — отметила она.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что со всеми промышленными предприятиями региона «заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов, за ходом исполнения мероприятий ведется ежемесячный мониторинг». Кроме того, в области завершаются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске (на очереди – свалка в Магнитогорске).

В совещании в режиме ВКС приняли участие представители Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпромторга и Минфина, а также губернатор Челябинской области.