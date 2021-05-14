Депутаты в Новоомске намеренно сорвали выборы нового главы поселения
Депутаты Новоомского сельского поселения оказались недовольны кандидатами на пост главы администрации. Свой протест они выразили во время голосования, сделав так, что его признали несостоявшимся: четыре человека испортили бюллетени, а остальные разделили поровну голоса между двумя кандидатами.
Причиной бунта стало то, что изначально на голосование выдвигались 9 кандидатов, однако конкурсная комиссия одобрила лишь двоих.
«Нас шокировало то, что комиссия не допустила до выборов остальных кандидатов — там были люди с довольно интересными программами», – сообщил изданию БК55 депутат Иван Каплюченко.
К участию допустили заведующую местным детским садом Ольгу Перепелицину и экс-генерального директоре АО «Омскоблводопровод» Павла Ященко. Когда состоятся следующие выборы пока не сообщается.