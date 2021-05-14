Депутат Верховной рады высказал претензии Украины на Кубань

Парламентарий провел экскурс в историю и рассказал об «украинстве» на Кубани.

Харьков и Одесса не должны называться русскими городами, ведь когда-то эти «этнические земли» принадлежали украинцам и были отрезаны от Киева «по воле судьбы». Такое мнение в эфире «4 канала» высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Сегодня там [на Кубани] много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал народный избранник.

По словам Гончаренко, 100 лет назад обитатели этих земель говорили исключительно на украинском языке.

О том, как Украина похожим образом пыталась «аннексировать» наследие писателя Николая Гоголя, можете прочитать в нашем материале.