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17:30   14 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Депутат Верховной рады высказал претензии Украины на Кубань

Депутат Верховной рады высказал претензии Украины на Кубань

Харьков и Одесса не должны называться русскими городами, ведь когда-то эти «этнические земли» принадлежали украинцам и были отрезаны от Киева «по воле судьбы». Такое мнение в эфире «4 канала» высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Сегодня там [на Кубани] много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал народный избранник.

По словам Гончаренко, 100 лет назад обитатели этих земель говорили исключительно на украинском языке.

О том, как Украина похожим образом пыталась «аннексировать» наследие писателя Николая Гоголя, можете прочитать в нашем материале.

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#россия #кубань #украина #верховная рада

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