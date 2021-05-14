Sina: Россия нашла способ отвесить США «пощечину» за первые 100 дней Байдена

По словам экспертов, выступив за денонсацию Договора по открытому небу, Россия дала понять администрации США, что она не оправдала ожиданий.

Попытка президента США Джо Байдена оказывать всестороннее давление на Россию обернулось против него. Потеряв дипломатическое терпение, Москва отвесила Вашингтону красноречивую «пощечину». К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Аналитики обратили внимание, что с момента вступления на пост президента Байден начал делать резкие выпады в адрес России. Только за первые 100 дней правления американский лидер ввел новый пакет санкций в отношении Москвы, а также публично оскорбил российского коллегу Владимира Путина.

«У нас был долгий разговор [с Путиным по телефону — прим. ред.]. <...> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы”», — рассказал Байден.

Первое время Россия старалась реагировать на безосновательные замечания американских коллег достаточно сдержанно. Однако терпению рано или поздно должен был прийти конец, не сомневаются китайские эксперты.

«Поскольку Белый дом неоднократно дискредитировал Россию, Путин без особых колебаний отвесил Байдену хорошую “пощечину”», — приводит «ПолитРоссия» содержание статьи.

В Sina обратили внимание, что на днях Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу. Несмотря на смену власти, США никак не отреагировали на предложения России вернуться.

«22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников договора, достигнутый при его заключении», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ разрешает странам совершать полеты в воздушном пространстве стран — участниц договора, чтобы контролировать соответствие международным нормам в области стратегического вооружения.

Китайские эксперты назвали инициативу российского лидера «пощечиной» в адрес Байдена. Ведь глава Белого дома был призван наладить прогрессивные отношения с Москвой, включая вопросы контроля над вооружением.

Однако дальше продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений американский президент не пошел, посетовали в Sina. Действия Кремля фактически указали на то, что новая администрация США не оправдывает ожиданий.

«США неоднократно давили на Россию и предъявляли ей беспочвенные обвинения, из-за чего отношения между двумя странами резко ухудшились. Байдену необходимо пересмотреть свою позицию и перестать провоцировать оппонента», — подытожили аналитики.

Ранее Джо Байден заявил, что хочет обсудить с Путиным международные стандарты по кибербезопасности. Он выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с российским лидером.