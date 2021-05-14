В Самаре осудили чиновника за фейковые соцопросы на миллионы рублей

Мошенника приговорили почти к семи годам лишения свободы.

В Самаре суд приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы бывшего начальника департамента мониторинга общественного мнения региона Дениса Подсеваткина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в течение двух лет (2014-2015 гг.) он заключил четыре госконтракта на проведение социологических опросов о реформе местного самоуправления, оказании муниципальных и государственных услуг, а также о досрочных выборах губернатора и депутатов Государственной и губернской дум.

Общая сумма сделок составила более 42 млн рублей, однако деньги ушли в карман чиновника, а подрядная организация предоставила недостоверные отчеты о выполнении работ с ложными сведениями о количестве опрошенных лиц.