17:39 14 Мая 2021Россия
В Самаре осудили чиновника за фейковые соцопросы на миллионы рублей
Мошенника приговорили почти к семи годам лишения свободы.
В Самаре суд приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы бывшего начальника департамента мониторинга общественного мнения региона Дениса Подсеваткина. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, в течение двух лет (2014-2015 гг.) он заключил четыре госконтракта на проведение социологических опросов о реформе местного самоуправления, оказании муниципальных и государственных услуг, а также о досрочных выборах губернатора и депутатов Государственной и губернской дум.
Общая сумма сделок составила более 42 млн рублей, однако деньги ушли в карман чиновника, а подрядная организация предоставила недостоверные отчеты о выполнении работ с ложными сведениями о количестве опрошенных лиц.