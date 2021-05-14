Марков объяснил, что заставило Байдена сменить риторику по отношению к РФ

Американский президент внезапно объявил, что правительство России непричастно к кибератакам на топливопровод Colonial Pipeline.

Не так давно президент США Джозеф Байден инициировал новые санкции против Москвы и обвинял пресловутых «российских хакеров» в кибератаках на американские компании. В четверг, 13 мая, риторика главы Белого дома по отношению к РФ резко поменялась. Демократ заявил, что правительство страны непричастно к очередным виртуальным атакам на топливопровод Colonial Pipeline.

Член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков уверен, что Джо Байден испугался маневров российских войск у границ Украины в апреле этого года. Такое мнение специалист высказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Тогда появилась угроза вторжения украинских войск на Донбасс, и президент Владимир Путин отдал приказ не ограничиваться защитой ДНР и ЛНР, а усилить группировки еще в нескольких областях. После этого большинство мировых лидеров увидели, что возникла реальная угроза войны между РФ и США, нового "Карибского кризиса". Лавина звонков была Байдену с требованием отступить назад и провести деэскалацию. Они очень сильно испугались, потому что увидели безумную политику новой администрации США», — объяснил эксперт.

Ответственность за атаку на Colonial Pipeline взяла на себя хакерская группировка из России под названием DarkSide. Подробнее о риторике Белого дома после кибератаки «Политика Сегодня» писала ранее.