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17:09   14 Мая 2021
Политика

Генпрокурор Чехии покинет свой пост в конце следующего месяца

Генпрокурор Чехии покинет свой пост в конце следующего месяца

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил об уходе в отставку 30 июня.

Уточняется, что решение о досрочной отставке Земана стало неожиданностью для министра юстиции республики Марии Бенешовы. Информации о том, кто может занять пост генпрокурора, пока нет.

Ранее Земан выразил сомнение в необходимости сотрудничества с российской стороной в деле о взрыве склада боеприпасов во Врбетице. Он также заявил о возможности приостановки расследования, если не удастся допросить подозреваемых.

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#отставка #чехия #земан

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