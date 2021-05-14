Генпрокурор Чехии покинет свой пост в конце следующего месяца

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил об уходе в отставку 30 июня.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил об уходе в отставку 30 июня.

Уточняется, что решение о досрочной отставке Земана стало неожиданностью для министра юстиции республики Марии Бенешовы. Информации о том, кто может занять пост генпрокурора, пока нет.

Ранее Земан выразил сомнение в необходимости сотрудничества с российской стороной в деле о взрыве склада боеприпасов во Врбетице. Он также заявил о возможности приостановки расследования, если не удастся допросить подозреваемых.