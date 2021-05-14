Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:24   14 Мая 2021
Россия

Врио зампреда правительства Забайкалья опроверг существование введенной им должности

Врио зампреда правительства Забайкалья опроверг существование введенной им должности

Глава администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков не подтвердил, что в регионе утверждена новая должность «заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра здравоохранения Забайкальского края», сообщило местное издание Чита.ру.

При этом 20 апреля 2021 года на сайте правительства региона был опубликован документ, в котором черным по белому обозначено внесении этой ставки в перечень государственных должностей. Издан приказ Казаковым.

«Должности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра здравоохранения Забайкальского края фактически нет», – сообщил журналистам чиновник 13 мая.

Ранее анонимные источники сообщали о скором назначении на пост министра здравоохранения вице-губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой, которая должна была совместить сразу две должности. Эту информацию Казаков комментировать отказался.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#правительство #чита #забайкальский край #казаков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров