Врио зампреда правительства Забайкалья опроверг существование введенной им должности

Алексей Казаков учредил новую должность, а после признался, что ее «фактически нет». Его обвинили в двойных стандартах.

Глава администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков не подтвердил, что в регионе утверждена новая должность «заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра здравоохранения Забайкальского края», сообщило местное издание Чита.ру.

При этом 20 апреля 2021 года на сайте правительства региона был опубликован документ, в котором черным по белому обозначено внесении этой ставки в перечень государственных должностей. Издан приказ Казаковым.

«Должности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра здравоохранения Забайкальского края фактически нет», – сообщил журналистам чиновник 13 мая.

Ранее анонимные источники сообщали о скором назначении на пост министра здравоохранения вице-губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой, которая должна была совместить сразу две должности. Эту информацию Казаков комментировать отказался.