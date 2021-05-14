Эксперта по Холокосту Владимира Щукина зарезали на Украине

Знаменитого украинского историка-краеведа Владимира Щукина зарезали в его собственной квартире. Инцидент произошел в городе Николаев.

Знаменитого украинского историка-краеведа Владимира Щукина зарезали в его собственной квартире. Инцидент произошел в городе Николаев.

Соседи заметили распахнутую входную дверь. Войдя внутрь, они обнаружили окровавленное тело 66-летнего научного деятеля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали множественные колото-резаные раны и гематомы в области головы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, идет расследование, сообщили в национальной полиции региона.

При аналогичных обстоятельствах погиб научный руководитель кандидатской диссертации Щукина Николай Щитюк. Профессора нашли зарезанным в 2018 году.