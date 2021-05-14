Роскомнадзор напомнил Twitter об истечении срока требования об удалении контента

Представители администрации социальной сети Twitter выразили готовность к удалению или блокировке противоправного контента в приоритетном порядке, заявили в Роскомнадзоре.

Представители администрации социальной сети Twitter выразили готовность к удалению или блокировке противоправного контента в приоритетном порядке, заявили в Роскомнадзоре.

Срок, к которому администрация Twitter должна удалить противоправный контент, истекает 15 мая. Об этом напомнили в Роскомнадзоре (РКН). После истечения этого срока, специалисты ведомства проведут проверку, по итогам которой будет принято решение о продлении наложенных ограничений или же применении других мер.

Сообщается также, что в Twitter выразили готовность к удалению запрещенного контента. Администрация сервиса утверждает, что Twitter будет удалять такую информацию в приоритетном порядке.