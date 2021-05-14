Три тысячи предпринимателей аксайских рынков пожаловались, что им некуда идти

Бизнесмены не готовы переезжать с Аксайского района.

Руководитель афганской диаспоры в Ростове-на-Дону Хосейни Мир Абуль Касим выступил от лица трех тысяч предпринимателей, которые лишились единственного источника дохода после «зачистки» Росгвардией торговых площадей в Аксайском районе.

Напомним, 27 апреля после облавы 3,5 тысячи силовиков, были закрыты четыре крупных рынка: «Атлант», «Классик», «Овощной» и «Алмаз». Их деятельность признали незаконной.

Хосейни Мир Абуль Касим в свою очередь сообщил, что все здания за собственные деньги построили предприниматели, которые к тому же исправно платили за аренду. Несмотря на обещания властей помочь бизнесменам, оставшимся на улице, большинству до сих пор «некуда идти», заявил мужчина.

«Разумного предложения по нашему будущему еще к нам не поступало. А время простоя обходится дорого. Нам сообщают, что дадут какие-то другие площадки. Но у нас больше нет денег, чтобы вкладываться в них», – отрезал предприниматель. Источник: https://runews24.ru/rostov-on-don/14/05/2021/4708c9330e6f10a51ede9f736b5701cf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/

Бизнесмен отметил, что все альтернативы, которые предлагают власти, не устраивают их по площади, поскольку у них «не мелкие ларечки, а большие магазины». Предприниматели приняли решение добиваться возвращения в здания рынков Аксайского района.