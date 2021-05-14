16:47 14 Мая 2021Происшествия
На тюменского подростка завели уголовное дело за ложную информацию о теракте
Уголовное дело возбудили в отношении 17-летнего учащегося одного из колледжей Тюменской области за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Уголовное дело возбудили в отношении 17-летнего учащегося одного из колледжей Тюменской области за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
По информации следствия, молодой человек отправил двум учащимся образовательного учреждения, в котором обучался, видео со стрельбой. Он также сообщил о якобы грядущей гибели людей. Сотрудники регионального ФСБ отреагировали на сообщение и отыскали автора видео.
В ходе проверки информация о якобы предстоящем теракте не подтвердилась. У подозреваемого изъяли компьютер и телефон. Возбуждено уголовное дело, оно уже принято к производству. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.