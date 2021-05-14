Военнослужащие ЦВО в Самарской области получили оба компонента вакцины от COVID-19

Личный состав и гражданский персонал соединения спецназа ЦВО в Самарской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса.

Личный состав и гражданский персонал соединения спецназа ЦВО в Самарской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса.

В сообщении Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что все солдаты, офицеры и гражданские специалисты получили первый и второй компоненты препарата "Спутник-V", передает телеканал "Звезда".

К вакцинации были привлечены все те, кто ранее не болел коронавирусом. Перед прививкой специалисты медицинской службы рассказали пациентам о воздействии вакцины на организм человека.

Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.