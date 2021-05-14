«Мы не доверяем вам». Зачем молодой Байден дважды приезжал в СССР

Перспективный сенатор отличался совсем иной риторикой по отношению к Москве.

Нынешний американский президент Джозеф Байден отличается резкими антироссийскими выпадами и строгой санкционной политикой в отношении Москвы, однако несколько десятков лет назад демократ придерживался иных взглядов. Зачем начинающий политик посещал Советский Союз в эпоху холодной войны, рассказали эксперты исторического портала «Русская семерка».

Первый визит Байдена в СССР состоялся в 1979 году. Тогда он возглавлял комиссию США по европейским делам и вместе с группой сенаторов прибыл в Москву. Его главной задачей были переговоры по сокращению стратегических вооружений (ОСВ-2) двух сверхдержав. Джо Байден лично встречался с главой правительства Алексеем Косыгиным, генсеком КПСС Леонидом Брежневым и министром иностранных дел Андреем Громыко.

«Мы не доверяем вам, а вы нам. И у всех на то веские причины», — сказал американскому коллеге Алексей Косыгин перед началом переговоров.

Визит американской делегации в СССР начался с Ленинграда, где гости почтили память воинов, павших в битве за город на Неве во время Великой Отечественной войны. 26 августа 1979 года политики возложили венки к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище.

«Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг, – сказал тогда Байден. – Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни».

Через несколько недель после визита Байдена лидеры США и СССР Джимми Картер и Леонид Брежнев подписали Соглашение по ограничению количества пусковых установок.

Второй приезд Байдена в Советский Союз состоялся через девять лет, в 1988 году. На тот момент политик был членом комиссии американского Сената по международным делам. Вместе с Андреем Громыко (который уже занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР) он обсудил вопросы разоружения и ратификацию договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.

Советский лидер намекнул западному коллеге, что мир не нуждался бы в ядерном оружие, если бы существовала «система всеобъемлющей безопасности» и страны не вмешивались во внутренние дела друг друга.

«Как говорят в Америке, у нас сейчас приоткрылось окно, и надо сделать все, чтобы оно не захлопнулось: ратифицировать советско-американский договор», — ответил Громыко Байден.

До начала XXI века американский политик выражал явную симпатию Советскому Союзу и России и даже выступал за реструктуризацию части выплачиваемого РФ советского долга. После 2000-х все изменилось. Политику «перезагрузки» российско-американских отношений, которую проводил Вашингтон во время президентства Барака Обамы, придумал именно Байден. В те годы он был вице-президентом США — «правой рукой» главы Белого дома.

О том, какую политику в отношении России Джо Байден проводит сейчас, и каких успехов он достиг за первые 100 дней своего президентства, можете прочитать в нашем материале.